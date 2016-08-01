Как приобрести автомобиль в другом регионе: подробное руководство

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Из сегодняшней публикации вы узнаете, как осуществляется правильная покупка авто в другом регионе.

Конечно, сделки купли-продажи, заключенные в пределах одного региона, более быстрые и беспроблемные. Но иногда машину выгоднее всего приобрести именно из другого региона, чем нередко промышляют перекупы в своем автобизнесе.

Однако перекупщики ушлые и опытные ребята, знакомые со всеми тонкостями таких покупок. А как подобную сделку провести обыкновенному автомобилисту, чтобы по максимуму исключить риск стать жертвой мошенников и не лишиться всех своих денег вместе с автомобилем?

Вот об этом и рассказывается в подготовленном мной руководстве.

Особенности выбора автомобиля в другом регионе

Выбор автомобиля в другом регионе дело весьма непростое не только для простого автомобилиста, но даже для профессионального перекупщика. Вся сложность заключается в доступности оперативной проверки подбираемых вариантов.

По сведениям опытных в подобных покупках людей, та информация, которую содержит стандартное объявление по продаже авто в интернете, редко когда отражает хотя бы половину того, что нужно. Оно и понятно, ведь почти каждый продавец старается показать свой товар с лучшей стороны, часто замалчивая имеющиеся недостатки.

Проблема фото и видео файлов

Если покупатель не имеет возможности оперативной проверки представленных продавцом сведений о машине, то основным независимым источником информации будут служить прикрепленные к объявлению графические медиафайлы: фото и видео.

Но по фотографиям, в подавляющем большинстве случаев, можно составить только общее представление о состоянии машины. Несколько большую информацию несут видеоролики, но покупатели вставляют их далеко не всегда даже там, где это технически возможно.

Ну и понятно, что всякого рода царапины, ржавчину, места шпаклевок и т. п. специально практически никто не снимает ни на фото, ни на видео, а многие наоборот намеренно скрывают все это при помощи углов экспозиции, ретуши и фотофильтров.

Зачастую, продавец выставляет на обозрение фотографии авто, которые неплохо подходят для художественных арт-выставок, но совершенно не годятся для составления хотя бы приблизительно-точного представления о состоянии транспорта.

Правда, иногда бывают исключения, когда неопытные продавцы ненамеренно захватывают съемкой места деформаций зазоров кузова, непрофессиональный подбор подкраски и т. п. Кстати, подобную «неосторожную» съемку используют перекупы, для предварительного определения рентабельности сделки. Но многие ли простые автомобилисты сумеют правильно сориентироваться по фото или видео, когда многие из них даже вживую едва способны это сделать.

Проблема достоверности печатной информации

Если фото и видео файлы дают хоть и сомнительную, но они все же более-менее независимую информацию, то сведения, отраженные галочками/отметками и дополнительным описанием, всецело зависят от совести продавца, которая у каждого разного уровня понятия о честности.

Да, бывают продавцы, сведения которых, по их мнению, абсолютно правдивы. Под честностью здесь обычно подразумевается юридическая чистота машины, указание на наличие значимых дефектов и неисправностей и т. п. Понятие «значимый» у каждого индивида также весьма и весьма резиновое.

Ну и даже мнящий себя честным владелец авто, почти всегда считает совершенно нормальным укрывательство каких-то средних и мелких дефектов. Да и многие покупатели давно свыклись с мыслью о том, что продажа БУ автотранспорта в этом плане имеет право на некую спортивную составляющую «кто кого»: продавец успешно скроет дефект – его выгода, покупатель обнаружит что-либо скрытое – также отыграет это на стоимости.

Рекомендации тем, кто выбирает автомобиль в другом регионе

Но когда машина находится в другом регионе, ситуация кардинально меняется. Тут уже не до торгово-спортивных состязаний, ведь покупателю для непосредственного осмотра нужно выезжать в другой населенный пункт, зачастую находящийся очень неблизко.

А это выливается в уже значительные временные и материальные затраты. Поэтому выбор машины в данном случае сильно отличается от обычного. Что тут можно посоветовать?

Здесь все зависит от того, как именно вы намерены совершать покупку:

Вы хотите приобрести именно ту машину, которую нашли по объявлению;

Вы допускаете возможность подбора по каким-то параметрам, без привязки к конкретному авто.

Если вас интересует конкретный автомобиль

В этом случае есть высокий риск возникновения каких-либо проблем и несоответствий заявленной информации при осмотре машины. Поэтому до отбытия к месту продажи следует получить и изучить все дистанционно доступные сведения о транспорте.

Вот ряд рекомендаций, которых следует придерживаться покупателю, если его интерес нацелен на какое-то одно авто:

Информацию в объявлениях об автомобиле принимайте только в режиме «к сведению», но ни в коем случае не верьте всему, или даже части написанного безоговорочно.

Наибольший упор сделайте на личном общении по телефону: разговор не должен быть коротким и поверхностным, меньше слушайте всяческие уверения, а больше оценивайте характер ответов на конкретные вопросы – и с технической стороны и с психологической.

Если предварительный «допрос» хозяина по юридической чистоте и техническому состоянию машины не вызвал особых подозрений, то обязательно перейдите в более агрессивную форму общения: корректно, но предельно ясно и недвусмысленно объясните продавцу, что вы будете ехать за машиной из другого региона, всю указанную и оговоренную информацию тщательно перепроверите, а все недоработки по части документов к вашему приезду должны быть устранены.

Даже если вы надеетесь только на свои силы, все равно сообщите продавцу, что вы приедете с экспертом и всем нужным диагностическим оборудованием для определения битых авто, согласуйте полный перечень необходимой документации, которая должна быть готова к вашему приезду.

Не стесняйтесь просить хозяина сделать дополнительные снимки высокого разрешения интересующих вас сегментов, а также дополнительные уточняющие видеоролики.

Если договоренность о встрече достигнута, попросите продавца предоставить вам все необходимые данные для проверки на юридическую чистоту автомобиля и его хозяина – те, которых может недоставать в объявлении (VIN-код, паспортные данные и т. п.). Перед поездкой тщательным образом пробейте полученную информацию по онлайн-серверам на юридическую чистоту.

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Если вы покупаете автомобиль по параметрам

В данном случае у вас уже большая возможность для маневрирования. Кстати, именно таким методом в основном пользуются перекупщики. Обычно подобные сделки заключают, когда обнаруживают какие-то профиты (например, выгодная разница в цене), достаточно весомые для того, чтобы принять на себя излишние хлопоты.

Тут есть три варианта ведения стратегии покупок:

Приобретение автомобиля через посредников; Подбор запасных вариантов; Пригон автомобиля продавцом.

Приобретение автомобиля через посредников

Посредниками могут быть как частные лица (родственники, друзья, наемные эксперты), так и специализированные компании, занимающиеся вопросами подбора, приобретения, проверки и транспортировки автомобилей покупателям по России (а также по ЕАС, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью).

Для некоторых случаев это может быть наиболее оптимальный вариант. Особенно, если дело касается далекого региона и при сомнениях в способности удачно провести подобную сделку самостоятельно.

Например, можно сделать заказ перекупу, работающему по регионам.

Он сам выбирает регион и город, где есть большой выбор автомобилей и возможность заключить выгодную сделку, приезжает в выбранный населенный пункт, останавливается на какое-то время в гостинице или у знакомых и, пользуясь интернетом, ищет подходящие авто на местных порталах объявлений и по региональным фильтрам на общероссийских.

Для такого поиска перекупы обычно используют специальные поисковые программы, автоматически проводящие мониторинг по указанным адресам и параметрам.

Вы можете и сами попробовать приобрести авто подобным образом, но, конечно, на подобное дело просто пары выходных может оказаться недостаточно.

Подбор запасных вариантов

Такую стратегию часто советуют обычным покупателям и начинающим перекупам. Заключается она в том, что вы подбираете не один, а несколько приблизительно одинаковых вариантов в одном населенном пункте для подстраховки.

Если по приезде на место самый лучший на ваш взгляд вариант оказывается неприемлемым, то вы заменяете его на запасной. Так вы не уедете из региона с пустыми руками.

Сколько нужно иметь в запасе вариантов?

Для обычных покупателей это 4-6 выбранных объявлений с предварительными контактами и оговоркой всех нюансов. Для перекупов до десяти и даже более.

Конечно, подобная стратегия несколько трудоемка, ведь вам нужно поработать большой объем информации и может быть потратить моток нервов, общаясь с разной адекватности продавцами, но покупка машин в других регионах и не предполагает особой легкости – все же, даже при самой тщательной подготовке, такая сделка до вашего приезда на место имеет статус «кота в мешке».

Пригон автомобиля продавцом

Этот вариант подойдет далеко не для всех случаев, да и к покупке авто в другом регионе он формально не относится, т. к. вся купля-продажа происходит на месте проживания покупателя.

Хозяин самостоятельно пригоняет вам из региона свою машину, которую вы нашли по объявлениям. Конечно, на такое далеко не каждый продавец согласится, особенно если цена действительна выгодна – подобные варианты быстро расходятся на месте.

Но если вы сумеете уговорить продавца пригнать машину, то на вас ляжет много большая ответственность, чем при простой встрече-осмотре. Тут вам желательно потребовать полный отчет о техническом и юридическом состоянии транспорта, безо всякого лукавства и укрывательства. Можете пригрозить, что в случае обнаружения серьезных расхождений вы откажетесь от покупки.

Конечно, продавцы тоже не лыком шиты и, соглашаясь на подобное предложение, могут потребовать вполне обоснованный аванс, покрывающий общую стоимость перегона в оба конца, на случай срыва сделки. То есть, тут акцент устанавливается именно на абсолютно честную куплю-продажу, т. к. в случае ее отмены в минусе окажутся оба участника: покупатель потеряет аванс, а продавец время и силы.

Дополнительные советы по выбору авто в другом регионе

Кому стоит искать авто в регионах

Если вы проживаете в большом городе (от 1 млн и выше), то особого смысла искать что-то в другом регионе нет – в таких населенных пунктах можно успешно находить очень выгодные варианты на месте.

Но если в ваш город невелик и выбор в нем ограничен, то поиск машин в других регионах вполне оправдан и с точки зрения ассортимента предложений, и с точки зрения возможности найти вариант, который будет существенно дешевле аналогичного местного.

Но тут держите ухо востро! Даже в большом городе выгодные варианты быстро раскупаются местными жителями и перекупами (и местными и приезжими). Поэтому при дистанционном поиске обращайте внимание только на адекватную стоимость машины ее состоянию и упор сделайте на разнице между вариантами в вашем городе и в городе региона покупки. Тогда у вас не будет особой конкуренции – то, что выгодно для вас, местным не подойдет.

А если погнаться за «вкусной» ценой, то можно легко поиметь крупные неприятности: купить авто с серьезными скрытыми дефектами, с трудноразрешимыми юридическими проблемами, или того хуже – нарваться на жуликов и потерять все деньги.

Как правильно вести дистанционные переговоры

Вы должны понимать, что многие продавцы автомашин весьма ушлые ребята. Я не говорю о касте перекупов, а имею в виду обычных автомобилистов с большим опытом. Многие из них продают далеко не первую свою машину и уже владеют некоторыми уловками, на которые ловят простачков.

Например, продавец по телефону рассказывает вам о машине, как о сказке и клянется в правдивости сказанного, но намеренно утаивает что-то серьезное и плохое, о чем не заводится речь ни им, ни вами. На месте хозяин пожмет плечами, мол, вы же не спрашивали, вот я и не сказал. В результате, по приезду, вы оказываетесь перед выбором: или купить то, что есть, или уехать ни с чем. Многие покупают – на это и расчет, имейте подобное в виду.

То есть вы должны правильно формулировать свои вопросы, чтобы потом не было намеренно подстроенных или же действительно реальных недоразумений. Ведь бывает, что продавец готов рассказать всю правду об авто без утайки, но т. к. авто не швабра, а сложный механизм с госрегистрацией, то всяческих вопросов по технической, эксплуатационной и юридической части очень много и хозяин зачастую сам не знает, о чем нужно рассказать покупателю.

Поэтому заранее выпишите все свои вопросы на лист бумаги и опрашивайте продавца по нему. Но все же, для водителей-новичков, оптимально будет устроить переговоры-конференцию (например, по скайпу, но можно и по телефону), с участием автоэксперта с вашей стороны.

Наиболее опасные регионы для сделок

Еще хочу отдельно остановиться на разнице в опасности для заключаемых сделок по регионам. Конечно, данный фактор имеет место и его обязательно нужно учитывать.

Но это совсем не означает, что в каких-то регионах совсем не рекомендуется приобретать автомобили, просто там нужно проявлять максимум осторожности.

Какие же это регионы?

Уверен, большинство сейчас подумало о Северном Кавказе. Правильно, уровень развития там теневого автобизнеса довольно высок, но все же это не самое опасное место.

А какое же тогда?

Бурятия? Тоже верно, в Бурятии действует автомобильная мафия, специализирующаяся на черных и серых схемах продажи автомобилей. Но опять же это не самое опасное место.

Есть еще Приморский край, где ввиду близости крупных зарубежных автопроизводителей и перенасыщенности территории импортным транспортом, автомобильные жулики чувствуют себя как рыба в воде.

Но самым опасным местом для заключения сделок купли-продажи транспорта является Москва и Балтийский регион! Именно там, в центре цивилизации, наибольшая плотность черных и серых схем продаж, а также просто банального автомобильного криминала. Например, Москва – абсолютный лидер по угону автотранспорта, а Прибалтика занимает ведущее место по ввозу и легализации в РФ криминальных авто из Европы.

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Поэтому недопустимо проявлять более высокую бдительность для, например, Северного Кавказа и меньшую для Москвы, где вероятность того, что вас грамотно «обуют» намного выше.

Процесс покупки

Итак, вы теперь знаете какие есть особенности при выборе автомобиля в другом регионе, остается рассмотреть непосредственный процесс покупки.

Но для начала я вам немного освежу память насчет автомобильного законодательства.

Новые правила регистрации автотранспорта

Регистрация и перерегистрация ТС

На территории России уже три года действуют новые правила регистрации транспортных средств (ТС). Они вступили в силу с 15 октября 2013 года: на основании Приказа № 605 МВД РФ (от 07.08.2013 г., регистрация в Минюсте 27 сентября, обнародование 4 октября – «Российская газета») был введен в действие новый Регламент регулирующий регистрационные процедуры ТС.

Согласно новым правилам, регистрация ТС в РФ упрощается. В частности, отменен порядок обязательного снятия автомашин с учета при смене собственника. Теперь для авто, использующихся в пределах России, снятие с учета невозможно, а постановка на учет производится один раз для новых машин, а потом, при продаже, происходит только перерегистрация, с автоматическим прекращением предыдущего учета.

То есть, для обычных граждан вся процедура купли-продажи осуществляется без снятия ТС с учета при любых обстоятельствах, если автомобиль остается в пределах страны. Следовательно, для межрегиональной купли-продажи действуют те же правила: снимать авто с учета нет надобности – оно продается вместе с номерами.

По новым правилам регистрировать новый автомобиль или перерегистрировать подержанный можно в любом МРЭО РФ. То есть, вы имеете право регистрации/перерегистрации как в городе приобретения авто, так и у себя дома, или же вообще в любом населенном пункте, где есть действующее регистрационное подразделение ГИБДД.

Номерные знаки и перерегистрация

При необходимости, если продавец пожелает, он может заранее сохранить за собой свои номерные знаки (ГРЗ), но взамен на авто обязательно устанавливаются новые, выданные в ГИБДД – не «транзиты», а полноценные номера, с которыми и реализуется подержанная машина.

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В случае приобретения нового автомобиля в автосалоне, у которого отсутствуют номера, законом допускается передвижение на нем нового собственника по дорогам общего пользования сроком 10 дней, в течение которых машина должна быть поставлена на учет.

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При езде без ГРЗ в машине должен находиться полный пакет автомобильной документации, удостоверяющий сделку купли-продажи и право собственности.

Ну что ж, думаю, с законодательной базой понятно. Осталось описать процедуру покупки авто в другом регионе.

Пошаговая инструкция по покупке

Более детальная информация, описанная в первом и во втором шаге, содержится в статье о покупке машины с рук.

Шаг первый: выбор автомобиля

По этому поводу я все рассказал в первом разделе. Тут уточню, что в дополнение ко всему описанному, вам следует озаботиться не только документацией продавца, но и привести в порядок собственные документы, если они в этом нуждаются – имеется в виду удостоверение личности (желательно чтобы это был действующий гражданский паспорт).

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Еще, на данном этапе, по согласованию с продавцом, вы можете заранее заготовить пакет документов необходимых для совершения сделки:

Скачать, распечатать и заполнить бланки договора купли-продажи (ДКП) – не менее 3-х экземпляров, а лучше больше;

Скачать и распечатать бланки акта приема-передачи – 2-3 экземпляра (все сведения вносятся на месте);

Скачать бланк финансовой расписки – 2 экземпляра (все сведения вносятся на месте).

Шаг второй: проверка документов и осмотр машины

В выбранное вами время и в соответствии с подходящей для вас стратегией, вы совершаете поездку к месту покупки машины. При встрече проверяете личные документы продавца и документы на автомобиль.

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Особое внимание уделите действенности прописки гражданского паспорта, проверке подлинности паспорта транспортного средства (ПТС), а также соответствию номерных маркировок автомобиля указанным в документах, включая номер агрегата.

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После проверки документов приступайте к обследованию автомобиля и торгу. После устного согласования окончательной стоимости машины, если вы провели проверку на юридическую чистоту заранее, можно приступать к заключению сделки.

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Для этого у продавца обязательно должны быть в наличии следующие документы:

Действующий гражданский паспорт;

Паспорт транспортного средства;

Свидетельство о регистрации ТС (СТС).

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Это минимальный набор, но желательно, чтобы были еще вот какие документы:

Заявление о согласии супруга(и) на проведение сделки – в РФ допускается продажа машин и без этого, но с оговоркой, что потом в течение года имеется возможность обжалования сделки и ее аннулирование в суде. Такое вам точно не нужно, так что лучше попросите хозяина добыть оный документ или, как вариант, можно в отдельной графе ДКП завизировать супружеское согласие.

Действующая диагностическая карта (ДК) – тоже можно и без нее совершить сделку, но именно в нашем случае очень желательно чтобы ДК на момент продажи была действующей (хотя бы один день), т. к. для перегона авто вам будет нужен полис ОСАГО, а его без ДК не выдадут. И вам придется тратить лишнее время на прохождение ТО.

Шаг третий: заключение договора купли-продажи

Более детальная информация, описанная в данном шаге, содержится в статье о составлении договора купли-продажи.

Оформление документации

Если все документы продавца в порядке, юридическая чистота проверена, техническое обследование завершено и окончательная стоимость выяснена, то можно приступать к непосредственному заключению договора.

Согласно новым правилам, граждане РФ могут заключать ДКП в свободной или устной форме без обязательного присутствия должностных лиц.

То есть тут у вас полная свобода действий и вы можете:

Составить и подписать ДКП в частном порядке (даже «на коленке»);

Воспользоваться услугами автомобильных клерков – обычно их заведения располагаются близ авторынков и МРЭО;

Привлечь к удостоверению сделки нотариуса – рекомендуется в случае покупок дорогих машин;

Заключить договор в устной форме в ГИБДД – требуется обязательное личное присутствие обеих сторон.

В нашем случае лучше всего придерживаться стандартного варианта с прямым письменным заключением ДКП, исключая всяческое блудодействие с документацией по схемам перекупов.

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Если вы именно у них приобретаете машину, то просто твердо стойте на своем и перекуп согласится оформить все как полагается – основная причина их обходных схем заключения ДКП не мошенничество, а банальное избегание лишних хлопот, но если покупатель настаивает, то перекупу деваться некуда – он согласится.

По ходу процедуры заключения ДКП в графы свободного поля ПТС вами и хозяином вносятся соответствующие данные с датой и подписями.

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После подписания всех документов и финансового расчета присутствие бывшего хозяина уже не обязательно.

Список необходимых документов

Документы, которые необходимо составить и подписать следующие:

Договор купли-продажи – минимум в 3-х экземплярах, но иногда требуется в 4-х (2 экземпляра вам и 2 продавцу). Лишний экземпляр он может потратить на принудительное снятие авто с учета, если вы не перерегистрируете машину в положенный срок, учтите это.

Акт приема-передачи – он может быть как составной частью бланка ДКП, так и отдельным документом (каждому по 1 экз.);

Финансовая расписка в передаче денежных средств (1 или 2 экз.) – это не обязательный, но желательный документ, он подписывается непосредственно в момент передачи денег.

Шаг четвертый: получение диагностической карты и полиса ОСАГО

Как я уже говорил, желательно чтобы диагностическая карта была действующей, но если это не так, то придется ее получить, для чего на авторизованном СТО нужно будет пройти техническое обследование.

С 2012 г. пройти ТО и получить ДК можно в любом имеющем соответствующую сертификацию заведении, в том числе и в другом регионе.

Но тут для нашего случая есть один нюанс.

Внимание! При перегоне автомобиля из одного региона в другой по дорогам общего пользования без полиса ОСАГО риск конфликта с инспекторами ДПС увеличивается. Закон позволяет 10 дней ездить без ОСАГО, но к межрегиональным перегонщикам полиция подходит более строго. При этом возможны частые остановки по пути следования.

Поэтому, если ДК на момент продажи не действует, то получить ее лучше на месте, т. к. без этого нельзя приобрести ОСАГО. Страховка, кстати, тоже может приобретаться там, где пожелает владелец авто.

Из вышесказанного делаем следующий вывод:

При покупке автомобиля и последующем его перегоне в другой регион, получать диагностическую карту и полис ОСАГО желательно на месте.

Хотя это касается именно межрегионального перегона. На межрегиональные перевозки автомобилей данное правило не распространяется. То есть, если вы, по каким-либо причинам, перевозите купленную машину к себе домой автовозом, то о ДК и ОСАГО вы можете не беспокоиться.

Шаг пятый: перегон и варианты постановки автомобиля на учет в ГИБДД

Два варианта действий

Итак, договор купли-продажи заключен по всем правилам, у вас на руках имеется действующая диагностическая карта и вы приобрели полис ОСАГО на свое имя.

Теперь ничто не мешает вам зарегистрировать автомобиль на себя в ГИБДД. Тут у вас имеется два варианта действий на выбор:

Перерегистрировать автомобиль на месте приобретения.

Перегнать автомобиль к месту постоянного проживания и в десятидневный срок поставить его на учет.

Перерегистрация на месте приобретения авто

При покупке машины в другом регионе, рекомендуется перерегистрировать ее на месте. Тут как раз и хозяин бывший из вида не утеряется на всяк случай, и машина потом будет полностью готова к использованию и обращаться больше никуда не придется.

Правда, госномера вам выдадут с маркировкой региона покупки, но это абсолютно не влияет на их действительность. Впоследствии вы можете заменить их на номера своего региона, если возникнет такое желание. А некоторые региональные маркировки наоборот считаются «крутыми» (например, московские).

Перерегистрация в месте проживания покупателя

В данном случае ГИБДД вашего города будет обязано послать письменный запрос в ГИБДД прежней регистрации автомобиля и получить письменный ответ с подтверждением. По закону на эти подтверждающие действия отводится месяц времени, но по факту бывает, что процедура запрос/подтверждение занимает и до двух месяцев – все зависит от дальности расстояний между регионами.

Конечно, такая задержка вам ни к чему и поэтому, лучше всего использовать первый метод.

Если же вы все же решили гнать машину домой без перерегистрации, то сразу приготовьте для предъявления сотрудникам ДПС один экземпляр ДКП, ПТС и старый СТС бывшего хозяина. Права и страховка, само собой.

Некоторые автомобилисты предупреждают, что если машина новая и гонится вообще без номеров (сейчас такое допустимо), то почти каждый пост ДПС будет ее останавливать для проверки. Поэтому, если по каким-либо причинам не получается зарегистрировать ее на месте, лучше отправить домой автовозом – чисто экономия нервных клеток за счет кошелька.

Как видите, покупка машины в другом регионе, несмотря на упрощение правил, более сложна, чем обычная и требует обязательных базовых навыков в области автодела – иначе сделка не будет выгодной и успешной.

Полезные советы

В процессе предварительной договоренности удобней вести переговоры по скайпу, а не по телефону.

Перед поездкой обязательно уточните у продавца наличие свободного места в ПТС – минимум 1 свободное поле.

Если вы хотите провести перерегистрацию авто на месте, желательно, чтобы продавец сопроводил вас в МРЭО и дождался выдачи вам нового СТС на ваше имя – это наиболее безопасный вариант покупки. Но договариваться об этом нужно заранее, т. к. по закону продавец не обязан присутствовать в МРЭО после заключения ДКП.

Не забывайте про дополнительную документацию, которая не касается сделки, но тоже важна: различные инструкции, сертификаты на дополнительную комплектацию, сервисная книжка и т. п. – все это забирайте.

Не требуйте у прошлого хозяина его полис ОСАГО – вам он совершенно не нужен, а бывший владелец может возместить себе какой-то остаток по страховке, если он есть.

При перегоне автомобиля за рулем не обязательно должен быть новый владелец – вести может любой человек с правами необходимой категории. Но все же присутствие собственника в авто обязательно.

Заключение

Итак, теперь вы знаете как купить автомобиль в другом регионе. Основные моменты здесь следующие:

Вы можете провести сделку как самостоятельно, так и с привлечением сторонних специалистов;

Большее внимание нужно уделять дистанционной предварительной подготовке сделки;

Особую бдительность нужно проявлять при приобретении авто в регионах с высоким уровнем риска для автомобильных сделок;

Согласно новым правилам, авто не нужно снимать с учета, перерегистрация доступна в любом регионе;

Получать диагностическую карту, покупать ОСАГО и ставить машину на учет лучше всего в регионе приобретения.

А вы когда нибудь покупали авто в другом регионе/городе? Расскажите мне как это происходило. Какие сложности возникли, как вы их решили и действительно ли стоило туда ехать?

В 1962 г. Евгений Андреев, совершил парашютный прыжок из средних слоев стратосферы (25500 м). И вот, только в 2012 г. Феликс Баумгартнер побил этот рекорд, прыгнув с 29455 м. Посмотрите видео прыжка Феликса, как это головокружительно и фантастично прыгать почти что из открытого космоса:

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